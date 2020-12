GF Vip, la serata del 31 dicembre sarà un vero capodanno: ospiti speciali e cantanti

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è stata ufficialmente prolungata fino ai primi di febbraio 2021. Non tutti i vip hanno preso bene la notizia e difatti c’è stato chi come Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, hanno abbandonato il gioco. Il resto del gruppo però ha deciso di rimanere e nuovi ingressi sono pronti nelle prossime settimane.

Insomma si tratta di un “Grande Fratello Vip” davvero anomalo. I gieffini trascorreranno il Natale nella casa, lontani dai loro affetti più cari, ma niente paura la notte di San Silvestro è pronta una puntata speciale del reality show. Ogni anno, le principali reti televisive salutano l’arrivo del nuovo anno con una serata di festa, musica, balli e tanto divertimento nelle principali piazze italiane.

Quest’anno a causa del Covid, diverse restrizioni sono state attuate. Su canale 5, la serata di capodanno negli ultimi anni è stata affidata a Federica Panicucci. Quest’anno però la conduttrice è stata messa in panchina a favore di Alfonso Signorini e del suo “Grande Fratello Vip”. A parlare dell’ultima serata dell’anno, ci ha pensato proprio Signorini.

Ospite a “Casa Chi“, il conduttore ha svelato che la sera del 31 dicembre “sarà un veglione di Capodanno” su Canale 5. Una puntata speciale e anomala del “Grande Fratello Vip”, attende gli italiani. Non ci saranno eliminazioni né nomination, niente faccia a faccia, discussioni o qualche resa dei conti. Nulla di solito, bensì tutto insolito. I gieffini saluteranno il vecchio anno e l’arrivo di quello nuovo, in pace e armonia e soprattutto senza litigare tra loro.

Si tratterà di una grande festa, dove si terrà compagnia agli italiani che sono costretti a stare a casa. Si saluterà il 2020, anno abbastanza duro e difficile per tutti e si darà il benvenuto al 2021, che si spera sia positivo e che soprattutto si riesca a superare la pandemia da Coronavirus, magari con l’ausilio del vaccino.

“Ci saranno tanti ospiti, tanti cantanti. So già qualche nome. Ci saranno gare, grandi momenti di varietà. Certamente, non ci saranno le nomination. Non pensate di trovare la Orlando che litiga con Dayane Mello“, ha dichiarato Signorini a proposito della serata speciale del “Grande Fratello Vip”. Dunque, tanta musica, allegria, tanti ospiti speciali e cantanti che entreranno nella casa più spiata d’Italia, la notte di San Silvestro.