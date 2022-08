GF Vip, la secca smentita di Simone Rugiati: "Siete degli sfigati, imbarazzanti e ridicoli"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni Alfonso Signorini ha pubblicato, nelle sue storie di Instagram, un cappello da chef, facendo quindi intendere che nella Casa del “Grande Fratello Vip” potrebbe entrare un cuoco. In merito si sono fatti tanti nomi, tra cui quello più gettonato è stato Simone Rugiati, come annunciato anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Nonostante queste voci però Simone, salvo clamorosi colpi di scena, non farà parte del cast. Infatti, sul suo profilo di Instagram, ha deciso di smentire seccamente queste voci lanciando un attacco, piuttosto discutibile, nei confronti di una fanpage del reality.

Le parole di Simone Rugiati

L’indiscrezione non sarebbe per nulla piaciuta a Simone che, pubblicando una sua fotografia con dietro lo sfondo del “Grande Fratello Vip”, rivela di essere poco interessato a questo tipo di trasmissione: “Signorini e signorine non lo faccio tranquilli. Fate ridere tutti“.

Fino a questo momento si tratta di una smentita normale, senza particolari offese oppure attacchi ai fan del programma o altro. Tuttavia, come riportato dalla pagina Instagram “Grande_Fratello_Tv”, una delle tante dedicate al reality condotto da Alfonso Signorini, lo chef attacca duramente il gestore della pagina.

“We sfigati!” inizia il commento nei direct Simone a questa fanpage per poi continuare a smentire alzando decisamente i toni: “Son settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli. Salutate Signorini da parte mia… io con voi non ho nulla a che fare”.

Con la smentita di Simone Rugiati, in tanti sono curiosi di sapere il volto dietro a quel cappello da chef. L’unica certezza in questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” è Giovanni Ciacci, che ha confermato il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia in una intervista al settimanale “Chi Magazine”, sottolineando tutto il suo desiderio di voler parlare della sua sieropositività in prima TV.