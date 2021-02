GF Vip, la rivelazione hot di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta: "Qual è il letto dove si sgrillettava?"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, è stato annunciato che il live su Mediaset Extra andrà in onda con qualche minuto di differita. I motivi dietro a questa scelta vengono spiegati dal diretto interessato: “Il live della casa andrà in onda sullo stesso canale ma con la semplice differenza di una differita di qualche minuto. Vogliamo evitare con questa lieve differita qualche spiacevole inconveniente”.

Infatti in questa quinta edizione gli autori del “Grande Fratello Vip” hanno dovuto infatti difendersi da numerose accuse causate da alcune dichiarazioni dei concorrenti nella casa. Tra i tanti scivoloni vengono ricordati soprattutto le offese di Fausto Leali nei confronti di Enock Barwuah, la denuncia subita da Alda D’Eusanio per una frase detta a Laura Pausini e al marito Paolo Carta e le frasi choc di Filippo Nardi riferite a Maria Teresa Ruta.

La rivelazione hot di Tommaso Zorzi

A quanto pare neanche questa soluzione di mettere la diretta in differita di pochi minuti sembra essere servita ad evitare alcuni scivoloni. Come riportato dal sito diretto da Davide Maggio l’ex concorrente di “Riccanza” Tommaso Zorzi, mentre parlava con altri compagni nella casa, svela un dettaglio molto piccante su Maria Teresa Ruta.

Per una decisione presa dagli autori del GF i concorrenti sono stati spostati in tugurio e Tommaso Zorzi, con un pizzico di ironia, rivela: “Qual è il letto dove si sgrillettava Maria Teresa?”. Samantha De Grenet non capisce immediatamente le sue parole, mentre Rosalinda Cannavò chiede delle ulteriori spiegazioni. L’influencer quindi insiste con la sua affermazione aggiungendo ulteriori dettagli: “In quel senso lì, l’ha detto”.

Nel discorso entra anche Stefania Orlando, che invita Tommaso a smetterla subito dal momento che Maria Teresa Ruta non avrebbe mai detto nulla in merito a questo argomento. Zorzi però non si arrende con le sue affermazioni, dichiarando di averlo saputo proprio dalla diretta interessata.