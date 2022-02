GF Vip, la rivelazione di Soleil: "Non starei mai in mezzo a una coppia, ma più volte ho baciato una ragazza"

Soleil Sorgè ha confessato di provare un forte sentimento nei confronti di Alex Belli, ma l’attore sembra aver scelto Delia Duran per proseguire il suo percorso di vita. Il triangolo amoroso comunque sta facendo ancora discutere anche grazie al bacio che si sono scambiate le due ragazze.

Durante l’ultima diretta andata in onda di lunedì Delia, rispondendo alle critiche ricevute da Alfonso Signorini ammette di provare una sorta d’ammirazione nei confronti e di non essersi mai pentita di quel bacio. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” invece afferma che probabilmente hanno un po’ esagerato con quel gesto, sottolineando però di essersi voluta baciare con la Duran per scambiarsi un segno di pace e scacciare tutta la negatività.

La confessione di Soleil Sorgè

Intanto, come riportato dal sito “Biccy“, Nathalie Caldonazzo in seguito alla diretta ha voluto indagare sulle condizioni di Soleil, chiedendole se si fosse mai pentita di quel bacio con Delia. L’italoamericana continua per la sua strada, rivelando che nel corso della sua vita ha baciato già molte ragazze senza farsi nessun tipo di problema.

“Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me“ Soleil inizia il suo discorso escludendo categoricamente di fare la terza incomoda nella relazione formata da Alex e Delia: “Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza. Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi… è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale“.

Per Soleil quindi si tratta di un semplice bacio, senza nessun tipo di significato. Intanto, con l’uscita di Alex Belli dalla casa più spiata d’Italia, le due vippone possono continuare ad approfondire la loro conoscenza e magari far nascere un’amicizia che, fino a pochi giorni fa, sembrava del tutto impossibile.