GF Vip, la rivelazione di Giacomo Urtis: “Ho frequentato un cantante famoso”

La villa di Cinecittà in cui si sta svolgendo il Grande Fratello Vip non smette mai di sorprendete. Tra litigi, diatribe, incomprensioni, dispetti e rivelazioni, non ci si può distrarre un secondo che si rischia di perdere qualche scoop. In queste ore infatti una nuova e interessante notizia è stata captata dalle telecamere dello show.

Il medico Giacomo Urtis, forse uno dei personaggi più interessanti della casa durante una chiacchierata scanzonata con i suoi compagni d’avventura, , ha fatto una rivelazione davvero sensazionale, che ha incuriosito tutti, sia in casa che in esterna. Il medico ha di fatto rivelato che durante tutta l’estate ha frequentato molto assiduamente un cantante molto famoso, conosciuto da tutti.

Giacomo Urtis: “Mi sono visto tutta l’estate con un cantante”

Ecco infatti cosa riporta Biccy in merito alla dichiarazione di Urtis: “Per circa un mese sono uscito con questo molto famoso, ma tanto. Sì è davvero conosciuto, però era esaurito. Continuava a dirmi ‘tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me, te lo dico sul serio tesoro’. Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante“.

Giacomo, una volta constatata l’attenzione dei suoi ascoltatori, ha incalzato il discorso, approfondendolo con alcuni dettagli interessanti, tanto da dichiarare che c’è stato persino un periodo in cui viveva insieme con questo cantante e la sua compagna. In seguito il medico afferma che storia è finita per diversi fattori, tra cui la carcerazione di lui.

Ecco infatti cosa aggiunge in merito: “Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso“. Con ogni probabilità il pubblico ha ancora qualche difficoltà a riconoscere l’identità del cantante, ma pare che nella casa tutti abbiano capito perfettamente a chi si riferisce Giacomo.