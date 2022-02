GF Vip, la proposta di Soleil: "Dopo il reality vorrei donare tutto in beneficenza"

Mancano pochissime settimane per la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Attualmente sono riusciti a conquistarsi questo ambito traguardo Lulù Selassié e Delia Duran, ma come rivelato da Alfonso Signorini nei prossimi giorni dovrebbero essere assegnati almeno altri tre posti.

Tra le favorite per conquistarsi uno di questi posti troviamo sicuramente Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” infatti, grazie al “triangolo amoroso” con protagonisti lei insieme a Delia Duran e Alex Belli, è riuscita praticamente a portare avanti tutte le dinamiche del gioco, oscurando quasi del tutto le altre vicende capitate nella casa più spiata d’Italia.

La proposta di Soleil Sorgè dopo la sua avventura al “GF Vip”

Intanto Soleil Sorgè, come riportato da “Il Sussidiario” e in una clip pubblicata dalla pagina Instagram “Mondo del reality”, sta programmando già mettendo le sue basi sul proprio futuro. Durante una chiacchierata con gli altri inquilini nella casa l’italoamericana afferma di star pensando di star pensando anche al prossimo con una beneficenza a tema “GF Vip”.

“Metto tutto nel mio box e quando esco farò un evento” afferma con decisione Soleil Sorgè, ove tra una chiacchierata e l’altra, sta già programmando questo evento: “Non so se si potrà fare, ma se posso metto tutti i vestiti per donarli, lì vendo magari a 5 euro ogni cosa per poi fare una raccolta e devolvere il ricavato a qualche fondo“. Tra le più sorprese in positivo per questa sua idea troviamo Delia Duran, che negli ultimi giorni sembrano aver trovato un punto in comune e messo da parte tutti i loro dissidi.

Sui social network, e in particolar modo su Twitter, il pubblico si è diviso tra chi l’accusa di usare ogni mezzo pur di andare in finale e chi la difende per il nobile gesto.