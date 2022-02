GF Vip, la proposta di Alex Belli a sua moglie Delia che ha fatto infuriare il web

Continua a tenere banco senza sosta quel trio amoroso costituito da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Un continuo e imperterrito tira e molla ha catapultato il trio in un vortice di fama e curiosità da parte dei fan del Grande Fratello Vip. All’inizio erano tantissimi i fan che seguivano con curiosità, gusto e frenesia, nel tentate di capire come si sarebbe conclusa la faccenda, dopo che l’attore aveva ceduto nei confronti di Soleil e soprattutto dopo l’ingresso di Delia nella casa.

Da quel punto in avanti la storia ha iniziato a prendere una piega strana, quasi contorta, tanto che sono infatti in molti a credere che ora la faccenda inizia a diventare forzata e priva di senso. Dopo il rientro di Alex in casa infatti sembra che le cose con sua moglie hanno iniziato a ripianarsi, tanto che ora Belli sembra addirittura che stia per architettare una riappacificazione in pieno stile pomposo.

La proposta di Belli che fa infuriare il web

Durante il suo soggiorno in love boat, in particolare in stiva, Alex Belli viene raggiunto da sua moglie, ed iniziano a parlare. Belli a quel punto propone a sua moglie di voler rimettere le fedi, ma non vuole lasciar passare il gesto in sordina; l’attore vorrebbe infatti che questa riappacificazione sua moglie sia un evento sentito e mediaticamente apprezzato.

Ecco infatti cos aha dichiarato Alex in merito: “Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qua“, Delia a quel punto risponde: “Le abbiamo già, ora me la metto“, ma Alex aggiunge: “No, no ce le scambiamo lì dentro. È bello“.

Una proposta che di certo non è andata giù al web, tanto che sono stati pubblicati tantissimi risentimenti in merito: “Che grandissima presa per il c**o. Eccoli pronti a girare un’altra scena“, oppure: “Io non ho parole. Se glielo lasciano fare è scandaloso. Praticamente decidono loro come se stessero girando le scene di un film“. Insomma sembra che gli utenti hanno storto un po’ il naso contro questa forma di organizzazione preventiva dell’attore, volta unicamente ad attrarre attenzione mediatica su di se. Chissà si svolgerà la faccenda, intanto non resta che attendere la prossima puntata.