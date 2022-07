GF Vip, la prof di corsivo Elisa Esposito potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Le voci di una possibile partecipazione di Elisa Esposito alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta da Alfonso Signorini, stanno facendo il giro del web. La ragazza sta spopolando sui social network per via delle sue lezioni in corsivo, che consistono in trascinare le parole aprendo alle vocali finali.

La notizia viene riportata sia da “Blog Tivvù” che da “Isa & Chia” e confermata anche dal sito “Bufale“, portale che ha come compito di confermare o smentire le indiscrezioni nate sul web. Nelle ultime ore ad accendere i rumor di una possibile partecipazione di Elisa nel cast del “GF Vip” ci ha pensato Amedeo Venza, ex volto di “Uomini e Donne” da sempre molto informato sulle trasmissioni di casa Mediaset.

La prof di corsivo potrebbe far parte del cast

Secondo una storia di Amedeo su Instagram, Elisa sarebbe stata già contattata dagli autori per poter far parte del cast: “È l’insegnante di corsivo… e l’occhio del Grande Fratello è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa. Ho capito come funziona, l’anno prossimo un mese prima dei casting inizio a parlare in stampatello e vediamo se Alfy mi chiama”.

Tra l’altro questo incredibile successo ha spinto forte anche il suo account di OnlyFans, piattaforma in cui i creatori di contenuti pubblicano messaggi, foto, video e più in generale contenuti esclusivi per i fan in cambio del pagamento di un abbonamento. Spesso i contenuti pubblicati da creatori sono di carattere a luci rosse, e non mancano video durante gli atti sessuali o scatti completamente nudi.

Elisa ha fatto discutere per una recrente intervista a RDS Next, la web radio dedicata alla generazione Z, in cui legge i primi versi della “Divina Commedia” ammettendo però di non conoscere Dante Alighieri. La tiktoker ha provato a giustificarsi dietro a questa gaffe, ma le sue “scuse” non hanno fatto altro che alimentare i gossip su di lei.