GF Vip, la prof di corsivo Elisa Esposito non farà parte del cast: il motivo

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di una possibile partecipazione dell’influencer Elisa Esposito nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti su Canale 5.

Elisa ha conquistato la ribalta per via delle sue lezioni di corsivo, ovvero parlare allungando le vocali, su TikTok, rilasciando poi svariate interviste in alcune emittenti radiofoniche. Per lei quindi si è parlato immediatamente di una possibile partecipazione al “GF Vip”, ove l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato come Mediaset avrebbe contattato la ragazza per far parte della Casa più spiata d’Italia.

Elisa Esposito non farà parte del cast

Nel pomeriggio di ieri “Tv Blog” ha già smentito la possibilità di una partecipazione di Elisa Esposito nel cast: “Se farà parte del ‘GF Vip’, di certo non sarà per questa edizione del reality show principe di Canale 5, perchè Elisa Esposito non farà parte del cast del Gf Vip 7“.

La conferma della sua esclusione proviene anche da Amedeo Venza, ove l’esperto di gossip aggiunge come sia stato un suo video ove ammette di essere stata contattata dagli autori del “Grande Fratello” per far parte del cast: “Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio“.

Di nomi che circolano per il cast comunque sono tanti. Negli ultimi giorni Alfonso Signorini ha rilasciato alcuni indizi sui social ove sembra confermare la presenza di Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Diego Armando Maradona Jr, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini, mentre al momento sembra che stiano andando avanti le trattative per Giovanni Ciacci e per coronare il sogno di portare all’interno della Casa l’ex volto di “Forum” Rita Dalla Chiesa.