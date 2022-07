GF Vip, la prof di corsivo Elisa Esposito: "Ho rifiutato io, non mi piacciono questi programmi"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di una possibile partecipazione di Elisa Esposito, conosciuta sui social network per le sue lezioni di corsivo, nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini dal mese di settembre su Canale 5.

La voce viene confermata anche da Amedeo Venza, rivelando come Elisa sarebbe stata scartata dagli autori a causa dello spoiler fatto sui social network. L’influencer però, con un video pubblicato sui propri canali, rivela di non essere stata rifiutata dal programma ma di aver rifiutato lei poiché poco interessata a far parte della Casa più spiata d’Italia.

La verità di Elisa Esposito

“Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco” rivela Elisa come riportato testualmente dal sito “Biccy” che poi aggiunge la sua verità in merito alla questione legata al “GF Vip 7”: “Questione Grande Fratello, smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono”.

Successivamente spiega anche il video fatto su TikTok in cui ha parlato del “Grande Fratello Vip”: “Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GFVip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Anche quando è uscita la questione che sarei andata al Grande Fratello Vip, non era vera. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato”.

Nulla da fare per Elisa che quindi ha deciso di sua spontanea volontà di non prendere parte al “Grande Fratello Vip” cercando di sfruttare il suo momento di popolarità. La ragazza quindi continuerà a dare priorità al suo profilo TikTok e anche OnlyFans, ove ha deciso di creare un profilo su questa piattaforma dopo essere diventata chiacchierata su Internet.