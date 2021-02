GF Vip, la probabile bestemmia di Tommaso Zorzi che non è sfuggita al web

Una semplice partita di pallavolo che potrebbe costare caro all’influencer più amato dal pubblico del “Grande Fratello Vip“. Si parla infatti di Tommaso Zorzi e di quella probabile bestemmia espressa dal ragazzo durante la partita di pallavolo in giardino, insieme a Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli.

In molti sul web hanno visionato il video incriminato, ascoltando più volte quel frangente di partita in cui Zorzi esclama chiaramente una parola che inizia per “porco” ma non si capisce benissimo il finale della frase. Il web infatti, dinanzi a questa parola, si è letteralmente diviso, tra chi difende il meneghino, affermando che è stata solo una parola iniziata e non finita, di conseguenza non è andato contro alle regole dello show, e chi invece non perdona e vorrebbe che l’influencer subisse lo stesso destino di tutti i suoi ex coinquilini, eliminati alla prima bestemmia.

La bestemmia di Zorzi e la guerra con Giulia

Sembra però che, almeno per il momento, Tommy non subirà alcun provvedimento disciplinare da parte della produzione, in quanto non avrebbe di fatto esclamato alcuna parola che andrebbe contro la fede cattolica. Non resta che attendere ulteriori novità per quanto riguarda la questione.

Intanto nella casa, sempre Tommaso, ha riacceso i passati dissapori con Giulia Salemi, affermando a più riprese di non poter più vivere insieme alla ragazza, nella stessa casa. L’intento del meneghino pare sia quello di eliminare dal gioco la Salemi, proprio per i passati dissapori tra i due, a quanto pare non risolti del tutto e senza alcuna volontà di affrontarli.

Anche Giulia in queste ore sta passando dei momenti no insieme al suo ragazzo Pierpaolo Pretelli, accusando l’ex velino di non difenderla abbastanza durante gli attacchi che gli vengono inferti dal resto dei concorrenti. Come si evolverà a questo punto il rapporto, oramai deteriorato, tra Zorzi e Salemi? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate.