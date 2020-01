GF Vip, la presunta omosessualità di Aristide Malnati: "Attrato mentalmente da uomini"

La nuova edizione del “Grande Fratello VIP” è partita subito col piede giusto, ogni giorno che passa infatti i concorrenti riescono a creare valanghe di notizie. Le pagine di gossip si sono riempite delle tante notizie che il programma è riuscito a generare in così pochi giorni. Basti pensare che in poco più di una settimana di inizio del reality, che i coinquilini di Cinecittà hanno dato adito a non poche polemiche, come quella di Salvo Veneziano, e delle sue affermazioni di cattivo gusto riguardo alla De Panicis.

Questa volta è toccato ad Aristide Malnati, dichiarandosi apertamente a Paolo Ciavarro, circa la sua presunta omosessualità, se pur, ha voluto specificare Malnati, sentimentale. A detto del concorrente infatti pare che i suoi amori più intensi e profondi, dal punto di vista sentimentale, li ha sempre provati con uomini, più giovani, ma molto spesso più maturi di lui.

Ovviamente il concorrente afferma di provare forti pulsioni fisiche verso le donne, ma non si etichetta con le solite categorizzazioni di eterosessuale ed omosessuale, il suo discorso di fatto appare qualcosa di molto più profondo che va al di là delle solite convenzioni sociali.

Durante il lungo discorso di Malnati con Ciavarro, il concorrente recita: “I miei veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne.” Inoltre afferma che a bloccarlo è una dicotomia fisica e mentale, dove appare attratto sentimentalmente da uomini più grandi di lui, ma fisicamente da donne più giovani di lui.

Ovviamente anche Ciavarro dice la sua in merito, dando qualche consiglio all’uomo, aiutando quindi il discorso ad andare avanti, affermando in merito alla condizione di Malnati: “Questa dicotomia si può annullare nel momento in cui incontri una donna con quel livello di cultura e di intelletto.”