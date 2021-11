GF Vip, la Marchesa d’Aragona contro Alex Belli: "Va cacciato, non ci sono giustificazioni alle sue aggressioni"

A oggi la posizione di Alex Belli all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, resta tutt’altro che salda. L’attore ne è uscito totalmente indebolito dallo scontro con Aldo Montano e le ultime dichiarazioni fatte nei confronti di Manuel Bortuzzo hanno peggiorato la sua posizione.

Proprio a causa di queste due vicende il pubblico da casa, ma anche la famiglia del nuotatore, hanno richiesto agli autori del “GF Vip” di prendere dei provvedimenti immediati nei suoi confronti. La posizione ufficiale della trasmissione non si conosce, ma sicuramente la puntata di questa sera, con l’ingresso della moglie Delia Duran, può essere decisiva per Alex Belli.

La Marchesa d’Aragona contro Alex Belli

Dalla parte di Manuel Bortuzzo si è schierato anche Rita Dalla Chiesa, ove la giornalista afferma che non si sarebbe mai aspettata che si potesse arrivare a una bassezza psicologica così violenta. Invece sulla lite tra Alex e Aldo in tantissimi si sono schierati dalla parte dello schermidore, tra cui Ainett Stephens, che definisce lo sportivo come una persona buona.

Nelle ultime ore la Marchesa d’Aragona, con un piccolo articolo pubblicato su “Il Sussidiario”, ha voluto dire la sua sullo scontro tra Alex e Aldo: “Alex Belli va cacciato” inizia così il pensiero della giornalista che poi aggiunge: “Dare del falso ed ipocrita ad Aldo Montano è inammissibile! Lo ha provocato con una sfacciataggine senza precedenti… e senza alcun motivo..poi in un secondo tempo ha affermato, a sua discolpa, di aver trangugiato ben tre bottiglie di vino […] ma non ci sono giustificazioni alle aggressioni seppur verbali per poi contraddirsi di nuovo ed affermare che non aveva fatto nulla di male, anzi si aspettava le sue scuse! Che tardavano ad arrivare… Che insolenza”.

L’opinione dell’ex gieffina resta quindi molto dura nei confronti di Alex Belli, ma la maggior parte del pubblico da casa questa sera si aspetta un vero provvedimento sull’attore e, un presunto silenzio da parte di Alfonso Signorini, difficilmente verrà perdonato dai fan.