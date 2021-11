GF Vip, la madre di Manuel contro Lulù: "Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere"

In seguito a un periodo abbastanza complesso, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, hanno trovato una nuova strada per continuare la loro conoscenza negli studi di Cinecittà.

Durante la diretta dell’8 novembre il nuotatore si dichiara molto felice per i cambiamenti di Lulù, rivelando che finalmente con il tempo è riuscita a ridimensionarsi. Le attenzioni della principessa restano comunque importanti, ed a quanto pare la famiglia di Manuel non sembra essere del tutto d’accordo con gli atteggiamenti della Selassié.

La lettera della madre di Manuel

Durante la diretta Alfonso Signorini mostra al gieffino la lettera della madre, Rossella Corona, nei confronti di Manuel. La signora afferma di essere molto felice per il percorso che sta facendo attualmente il ragazzo, ma non si tira indietro nel lanciare una frecciatina a Lulù.

“Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente” afferma la signora Rossella che poi aggiunge: “Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quando non ami quando ti vengano tolti” e da questo spunto arriva la frecciatina a Lulù: “C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli e credo che chi ti ama debba lasciarti libero di scegliere sempre. È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c’eri”.

In questo caso si riferisce alla fatidica frase in cui Lulù, di nascosto a Manuel, lo etichetta come un “mother fu*cker”, una espressione che nello slang americano viene utilizzata spesso e che letteralmente vuol dire “figlio di pu**ana”, mentre la Selassié lo traduce con un più leggero “stronze**o”.

La madre di Manuel però non prende bene questa affermazione: “È l’insulto peggiore che si possa dire a un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”.

Manuel prova a tranquillizzare la madre, mentre Lulù ci tiene a chiedere scusa alla famiglia di Bortuzzo sottolineando di non voler essere offensiva. Durante le battute finali, stuzzicato da Alfonso Signorini, il nuotatore dichiara di essere pronto a far conoscere la ragazza alla sua famiglia una volta finita la loro avventura al GF Vip.