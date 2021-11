GF Vip, la lista dei nomi che dovrebbero entrare nella casa entro dicembre

Lo slittamento della finale del “Grande Fratello Vip” per il mese di marzo, come annunciato direttamente da Mediaset con un comunicato firmato dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, costringe gli autori del reality show, compreso Alfonso Signorini, di trovare nuovi volti per la trasmissione.

Sono tanti i nomi che stanno circolando soprattutto nelle ultime ore, ma alcune testate danno per certo i loro ingressi all’interno degli studi di Cinecittà. La maggior parte di questi vipponi sono semplicemente “parenti di” oppure ex opinionisti di “Pomeriggio Cinque”, ma non mancano neanche dei ritorni.

I possibili ingressi nella casa del “GF Vip”

Per il sito “Tv Blog” per la fine del mese di novembre ed i primi di dicembre dovrebbero entrare nella casa Patrizia Pellegrino, che si è già autoinvitata in passato; Nathalie Caldonazzo, la ex compagna di Massimo Troisi; e due volti già conosciuti dai telespettatori che sono Valeria Marini e Maria Monsè.

Per “Fanpage” invece, oltre ai nomi già svelati dalle altre testate, ne vengono aggiunti altri due: “Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, e Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara D’Urso. E per inserirsi nelle dinamiche del gruppo avranno tempo fino a marzo 2022, considerando il recente annuncio di Mediaset di prolungare il reality fino a quella data”.

Per il portale i loro ingressi dovrebbero avvenire solamente nel mese di dicembre, compatibilmente ai loro impegni e alle misure sanitarie da rispettare contro il Covid-19 prima di entrare nella casa. Nelle scorse settimane poi si è parlato di un possibile ingresso del Divino Otelma ma, escludendo clamorosi colpi di scena, il personaggio televisivo non dovrebber far parte del cast di questa edizione del programma.

Sicuramente non si trattano di ingressi stellari, ma sembrano dei nomi chiamati con lo scopo di creare nuove dinamiche all’interno della casa. Infatti la Monsé potrebbe rendersi protagonista di alcune liti trash con la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, mentre il carattere della Marini può dare un po’ di vivacità.