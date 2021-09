GF Vip, la lista dei 22 concorrenti che avrebbero detto di "sì" a Signorini

Con le ultime notizie rilasciate da alcuni fonti molto affidabili sul settore, come “Davide Maggio” e “Tv Blog“, si può già stilare la lista dei 22 concorrenti che avrebbero accettato la proposta di far parte del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Rispetto alla lista rilasciata dalla blogger Deianira Marzano su Instagram risultano alcuni cambiamenti ma l’elenco dei ventidue nomi, ove manca solamente l’ufficialità, non sorprende più di tanto. Infatti, escludendo già i nomi già confermati come quelli di Katia Ricciarelli, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni, quasi tutti gli altri vipponi nei mesi scorsi sono già stati accostati come possibili concorrenti del programma.

La lista dei ventidue concorrenti

Partendo dagli uomini nel cast dovrebbero far parte Alex Belli, Aldo Montano, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu, Samy Youssef e l’ex partecipante di “Temptation Island” Tommaso Eletti.

Tra le donne invece si registra la presenza di Ainett Stephens, Carmen Russo, Francesca Cipriani, le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié (che dovrebbero partire come un unico concorrente), Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Anastasia Sorgè e Raffaella Fico.

Probabilmente le uniche due sorprese sono solamente l’egiziano Samy Youssef, modello di alcune case di moda molto importanti come Moschino, e Andrea Casalino, dal momento che questi due nomi sono usciti recentemente. Degli altri invece se ne parla già da molto tempo e soprattutto Francesca Cipriani si è autoinvitata più volte, durante le sue interviste nei settimanali, per cercare di entrare nuovamente nella casa.

Ovviamente per via della durata (si parla di addirittura nove mesi di diretta prima della finale) ci saranno sicuramente ulteriori concorrenti che entreranno in corsa per dare ulteriori dinamiche agli autori.