GF Vip, la lista dei 14 papabili concorrenti

Il 19 settembre su Canale 5, salvo cambiamenti, inizierà la settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta nuovamente da Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni per la trasmissione potrebbe essere una sorta di “nuovo inizio“, dal momento che i cambiamenti potrebbero essere molto importanti.

In particolar modo, come rivelato dal blogger Amedeo Venza, probabilmente Mediaset ha acconsentito al conduttore di poter formare un cast composto sia da personaggi famosi che non famosi. Un’idea già nata durante il “GF Nip”, ove Barbara D’Urso all’epoca decise di chiamare alcuni dei volti presenti spesso a “Pomeriggio Cinque”, come Francesca De André, e altri mai apparsi sul piccolo schermo.

Le ultime novità sul “GF Vip 7”

Intanto il sito “Biccy” ha pubblicato la lista dei 14 concorrenti accostati, o che si sono proposti, per far parte del “Grande Fratello Vip”: Alvaro Vitali, Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Asia Gianese, Brenda Asnicar, Evelina Sgarbi, Federico Fashion Style, Gigliola Cinquetti, Manuela Arcuri, Max Felicitas, Pamela Prati, Patrizia Groppelli, Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda Fidal.

Per alcuni di essi però sembra essere molto difficile vederli nella casa più spiata d’Italia. Per esempio Manuela Arcuri ha sempre smentito la possibilità di poter far parte di un reality mentre Pamela Prati, a causa di alcuni dissapori e con una denuncia ancora in corso contro Barbara D’Urso a causa di Mark Caltagirone, non potrebbe uscire nelle trasmissioni Mediaset (per lei infatti si parla di ‘Tale e quale show’).

Tra l’altro Alfonso Signorini sta lavorando anche per trovare nuovi opinionisti, siccome Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono state confermate. Oltre al nome di Katia Ricciarelli, uscito nelle scorse settimane e immediatamente smentito da Alfonso SIgnorini, si parla di Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, Biagio D’Anelli e Iva Zanicchi, ove gli ultimi due si sono proposte per questo ruolo in una recente intervista.