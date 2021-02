GF Vip, la lettera di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga: lui replica

Un amore nato tra le mura della villa del “Grande Fratello Vip“. Nessuno avrebbe mai scommesso nulla tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, per due semplici motivi, Andrea non era alla ricerca della sua anima gemella e soprattutto perché Rosalinda era fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli.

Insomma in assoluta contro tendenza, sembra che si sia formata una nuova coppia nel reality, proprio quando manca poco più di una settimana alla fine dello show. Oggi Zenga si ritrova in nomination, rischiando dunque l’eliminazione dal GF Vip, così Rosalinda, anche reduce dei vorticosi sentimenti che ha provato in questi giorni nei confronti del figlio di Walter, decide di voler scrivere una lettera d’amore.

La lettera di Rosalinda e la risposta di Andrea

Una lettera che inizia con le bellissime parole della nota canzone di Alex Britti “Oggi sono io”, per poi iniziare a riempire la pagina con le sue parole. Grazie ad alcuni utenti molto attenti, oggi è possibile decifrare la calligrafia dell’attrice e comprendere il contenuto del messaggio destinato a Zenga.

Di seguito ecco alcuni stralci della lettera in questione: “ Perché nulla di così unico e speciale aveva travolto la mia vita. Non mi hai colpito sin dal primo istante, nonostante l’oggettività della tua bellezza. Ma è stato il tempo passato insieme a te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua intelligenza e i tuoi valori. Tutte quelle cose che ho sempre cercato in un uomo“.

Non si è fatta attendere la bellissima risposta di Andrea che, una volta letta la dedica di Rosalinda, decide di risponde con una frase scritta, facendo capire all’attrice che avrebbe tanta voglia di voler continuare questa storia anche all’esterno del gioco: ” Mi hai fatto vivere delle emozioni che non avrei mai pensato di vivere qui. Spero di averti fatto capire quanto ci tengo e quanta voglia ho di viverti anche nella normalità“. Cosa accadrà dunque? Se Zenga dovesse uscire oggi, Rosalinda sarà poi disposta a voler continuare il rapporto anche al di fuori del reality? Non resta che attendere per scoprirlo.