GF Vip, la lettera a Rosalinda da parte del fidanzato e il retroscena: "Non voleva più farle il regalo di Natale"

Il natale è arrivato anche nella casa del “Grande Fratello Vip“; tra tutti i regali destinati ai concorrenti, spicca però una lettera molto bella e sentita, destinata a Rosalinda Cannavò, il cui mittente è il suo fidanzato Julian. Nella lettera è racchiuso tutto l’amore e i sentimenti che prova il ragazzo nei confronti della Cannavò, ma allo stesso tempo, durante la lettura di Rosalinda, si sono evidenziati anche alcuni punti criptici, come quel “post scriptum” alquanto strano.

A dirimere qualche dubbio, a rendere la faccenda più chiara, ci pensa però Alfonso Signorini, ma andiamo con ordine. Ecco quanto scritto dal fidanzato della Cannavò: “Se chiudo gli occhi e ci penso mi vengono i brividi e comincio a sorridere come un babbaleo. Tante risate, tanto divertimento, tanto amore ma soprattutto tanta semplicità. Quest’anno sarà un Natale diverso anche per questi momenti. Sappi che ti capisco al 100% e sono sempre al tuo fianco nella vita vera, se vorrai“.

Julian conclude la sua lettera aggiungendo i suoi auguri di buon natale e che avrebbe atteso il suo ritorno. Ma ciò che ha destato qualche sospetto nei fan, circa i sentimenti e sullo stato di confusione del ragazzo è stato quel post scriptum lasciato alla fine della dedica, affermando di non consentire a nessuno di leggere quelle parole, ma salvaguardare la lettera, garantendo quindi che la cosa restasse tra loro: “Ti prego, proteggi la nostra perla preziosa“.

I retroscena svelati da Signorini

A rendere meno nebulosa la faccenda ci pensa, come abbiamo prima accennato, Alfonso Signorini, che nella scorsa puntata di “Casa Chi” aggiunge infatti che il fidanzato di Rosalinda sta passando un periodo di assoluta incertezza, contrariato del comportamento della sua ragazza nella casa, soprattutto nei confronti di quell’amicizia molto particolare creatasi con Dayane Mello.

Signorini ha infatti rivelato che Julian inizialmente era molto restio persino a inviare un regalo a Rosalinda: “All’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio“. Julian, quando la sua Rosalinda uscirà dalla casa, dovrà dunque essere pronto ad accettare una nuova versione della ragazza, completmente diversa dalla persona che aveva lasciato prima di entrare nel reality, sarà pronto? Non resta che attendere per scoprirlo.