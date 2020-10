GF Vip, la Gregoraci si confida con Petrelli: ecco cosa ha fatto per gelosia di Briatore

Nella casa del “Grande Fratello Vip“ continua senza sosta il flirt tra Elisabetta Gregoraci, 40enne showgirl calabrese diventata famosa in quanto ex moglie di Flavio Briatore, e Pierpaolo Petrelli, modello ed ex velino di “Striscia la Notizia”, che sembra pazzo di lei. Tuttavia, dopo avergli confessato che vorrebbe fare l’amore con lui, la Gregoraci ha manifestato più volte l’intenzione di interrompere il flirt e tenere a distanza il ragazzo.

Di fatto però questo non è ancora successo e anzi Pierpaolo ed Elisabetta non fanno che stuzzicarsi. Ad avvicinarsi in ogni momento del giorno e della notte è soprattutto lui, che ha confessato alla Gregoraci di essere un tipo molto geloso. La showgirl ha ribattuto di averlo capito e a sua volta ha dichiarato di essere lei stessa molto gelosa e passionanale.

Una “terrona” doc, insomma, come si è definita lei stessa. A conferma di ciò, Elisabetta ha rivelato di essere stata molto gelosa dell’ex marito Flavio Briatore, noto sciupafemmine, al punto da arrivare a controllargli il telefono. Quest’ultimo, però, poteva essere sbloccato solo a contatto col dito del proprietario, che veniva automaticamente riconosciuto dall’apparecchio.

E così Elisabetta era ricorsa a uno strattagemma: mentre il marito dormiva, gli aveva preso il dito e l’aveva passato sullo smartphone per sboccarlo e controllarlo. Non è chiaro se poi abbia trovato qualcosa o meno, ma di certo la showgirl non si è mai pentita del suo gesto. Anzi. “Io il telefonino lo controllo sempre” ha ribadito.

“Se vedo qualcosa di strano spacco tutto” ha fatto sapere poi, lanciando uno sguardo eloquente a Pierpaolo. Il modello, però, è apparso tutt’altro che spaventato. Gelosia o no, la sensazione è che se la Gregoraci si mostrasse propensa a cominciare una relazione con lui, Pierpaolo non se lo farebbe ripetere due volte!