GF Vip, la Gregoraci rivela il motivo dell’addio a Flavio Briatore: "Quel giorno mi ha lasciata sola"

Elisabetta Gregoraci ha deciso di svelare il reale motivo che l’ha spinta a dire addio a Flavio Briatore. Al “Grande Fratello Vip” la showgirl si è confidata con la contessa Patrizia De Blanck raccontando un particolare inedito della sua vita privata che spiega i motivi della separazione dall’ex marito.

La contessa De Blanck le chiede se avesse lasciato Briatore a causa del via vai di molte donne, la Gregoraci non esita un attimo a rispondere: “No, perché mi trascurava molto“. Subito dopo continua raccontando che la decisione l’ha presa in un momento specifico e determinante, accaduto nel giorno del funerale della madre.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ricorda il giorno del funerale della madre

“Se ne è andato il giorno del funerale di mia madre“, con queste parole Elisabetta Gregoraci ricorda quel giorno così triste per lei quando si è aggiunta al dolore, anche la delusione per il comportamento del marito. Lei non lo ha mai perdonato e da quel momento le cose tra loro sono precipitate: “Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato“. Quando la madre morì, la Gregoraci si trovava in Calabria. Flavio Briatore corse da lei, ma poche ore più tardi decise di lasciarla sola e raggiungere una discoteca per l’inaugurazione del locale.

“Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: ‘Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale‘. E quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa” continua a ricordare amareggiata. Precisa inoltre che la delusione deriva anche dal fatto che lei, al contrario, è sempre stata molto presente nei momenti bui dell’ex marito.

Ricordiamo che la madre della Gregoraci scomparve nel 2010 dopo una battaglia contro un tumore al seno ed erano due anni che Elisabetta era sposata con Briatore. La showgirl non decise comunque di lasciare immediatamente il marito, infatti la separazione avvenne molti anni dopo, precisamente nel 2017.