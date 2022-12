GF Vip, la gaffe di Micol Incorvaia: "Antonella Fiordelisi è limitata"

Ascolta questo articolo

Tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, sono piuttosto tesi fin dall’inizio dell’ingresso della sorella di Clizia nella Casa più spiata d’Italia. Spesso i motivi del litigio, soprattutto durante i primi giorni di Micol, sono nati a causa della gelosia dell’influencer campana nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Nelle ultime ore però è arrivata un’altra frecciatina di Micol nei confronti di Antonella. Il tutto capita durante una chiacchierata in giardino con Sofia Giaele De Donà in cui la Incorvaia prova a coprire il microfono e la bocca con una mano, ma gli attacchi vengono sentiti chiaramente dal pubblico.

“A un certo punto le sentivo parlare e non riuscivo ad ascoltare, talmente parla lei” ha affermato Micol durante questo sfogo per poi aggiungere la pesante offesa: “È limitata”. Successivamente si discute anche di Edoardo Donnamaria, in cui si dichiara convinta che l’ex volto di “Forum” lascerà Antonella una volta finita l’esperienza al “GF Vip” per via dei loro caratteri fin troppo differenti: “Lo conosco benissimo, perché quando usciremo da qua…”.

La risposta del papà di Antonella Fiordelisi

Immediatamente sui social interviene il signor Stefano, il padre e manager di Antonella Fiordelisi, in cui lancia una pesante accusa a Micol: “Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni”.

Successivamente ricorda una vecchia vicenda capitata alla sorella durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”: “Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata)”.