GF Vip, la gaffe degli autori nei confronti di Tommaso Zorzi: "Evitiamo i contatti con lui"

Tommaso Zorzi non sta passando un bel periodo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Si tratta comunque dei concorrenti più amati, e proprio per questo motivo a oggi sembra essere il favorito per la vittoria finale.

Nell’ultima puntata del GF Vip però Alfonso Signorini ha rivelato che la trasmissione non finirà più l’8 di febbrario ma verrà prolungato di due o tre settimane. Tommaso Zorzi resta subito sotto choc per le sue dichiarazioni e, anche dopo la diretta, mostra tutto il suo malumore crollando e vomitando.

La gaffe degli autori nei confronti di Tommaso Zorzi

Con il passare delle ore la situazione di Tommaso Zorzi resta sempre più in bilico e pare sempre più tentato nell’abbandonare definitivamente gli studi di Cinecittà. Per provare ad alzarsi il morale gli autori gli hanno concesso di avere un chiamata con mamma Assunta, in cui gli ha consigliato ad una parte di rimanere ancora in gioco consigliando però di ritirarsi senza farsi scrupoli se la situazione per lui sta diventando troppo difficile da sopportare. Inoltre, come riportato dall’ex concorrente di Riccanza, la madre avrebbe avuto un battibecco con uno degli autori.

E proprio gli autori, come si può vedere nei vari video che circolano su Twitter, hanno commesso una gaffe nei confronti di Tommaso Zorzi: “Ragazzi vi ricordo che non dobbiamo… Evitare proprio i contatti anche esterni con Tommaso eh”. Uno dei inquilini nella Casa, come riportato dal sito “Today“, avrebbe esclamato: “È qualcosa che non dovevamo sentire”.

Mentre Andrea Zenga si è chiesto il motivo dietro a questa frase, rivelando che molto probabilmente doveva essere una affermazione che doveva rimanere tra gli autori ma per un errore tecnico è stato sentito anche dai ragazzi nella Casa.