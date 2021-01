GF Vip, la furia di Zelletta contro la produzione: "Non si fa così, diteci la verità"

Dopo aver appreso di questa rinnovata proroga del reality più seguito di sempre, i ragazzi della casa hanno iniziato a vacillare, facendo quindi acuire i malumori già presenti, ma che venivano repressi, consci del fatto che da lì a poco tutto sarebbe finito. Parliamo ovviamente del “Grande Fratello Vip“. Una puntata, quella appena trascorsa, incentrata sulla sorpresa e sul malumore per i ragazzi.

In tanti, all’esterno della casa, erano a conoscenza di questo allungo, gli unici a non sapere ancora nulla erano proprio i diretti interessanti, e pare che non hanno preso proprio bene questa notizia. Si parte infatti da Stefania Orlando, con la sua minaccia di voler abbandonare il reality, soprattutto dopo aver udito le parole del suo ex marito, fino al crollo emotivo in bagno di Tommaso Zorzi.

Insomma sembra che tutti, chi più chi meno, abbia reagito male a questa notizia. Anche Andrea Zelletta, in passato si era dichiarato favorevole alla prima proroga dello show, oggi appare costernato e sorpreso, dichiarando alla De Grenet di essersi sentito preso in giro e stupido ad aver ricevuto in quel modo la notizia.

La furia di Zelletta verso la produzione del GF Vip

Andrea infatti era intento a cucinare, in compagnia di Maria Teresa Ruta e di Samantha De Grenet, quando si è lasciato andare nel suo sfogo personale nei confronti della produzione. Secondo Zelletta infatti, non è stato il concetto di allungo dello show ad aver turbato i suoi sentimenti, ma il modo in cui è stato annunciato.

Ecco quanto dichiarato dal ragazzo: “Non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Siamo persone umane, però diteci la c***o di verità, poi uno sceglie. Diteci la verità e basta. Non si fa così, stavamo in confessionale e sembravamo stupidi lì dentro. Invece non siamo stupidi. Possiamo almeno sapere la verità? Non è questione di vincere, ma di portare fino alla fine una cosa iniziata“.

Samantha ovviamente ha provato a far ragionare Andrea, ma c’è da dire che sono in tanti sul web che hanno di fatto appoggiato il ragionamento del ragazzo. Non resta che attendere ulteriori risvolti, ma già in queste ultime ore, sembra che sia ritornato la pace e la serenità nella casa.