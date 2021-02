GF Vip, la fuga dallo studio di Elisabetta Gregoraci: sul web spunta un’ipotesi che spiazza

Nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 1° febbraio su Canale 5, abbiamo assistito all’incontro di mamma Fariba Tehrani con la figlia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La donna ha accolto a braccia aperte sia la figlia che il suo – ormai – fidanzato, dimostrandosi entusiasta per questa unione.

Un momento che ha portato molta serenità alla Salemi, reduce nell’ultimo periodo di molte critiche arrivate dalla famiglia Pretelli. Per lei il benestare della madre è stata una boccata di aria fresca che sembra averla caricata parecchio, vista anche la grinta con cui ha motivato la nomination a Tommaso Zorzi, ricevendo anche i complimenti di Alfonso Signorini.

C’è stato però un particolare che ha rischiato di rovinare questo incontro e la protagonista – con grande sorpresa di tutti – è stata Elisabetta Gregoraci. La showgirl seduta in studio, non appena Signorini ha cercato di coinvolgerla presentandola a Fariba, si è subito alzata in piedi e ha cercato di fuggire dallo studio con la scusa di un impellente bisogno fisiologico.

La fuga della Gregoraci e l’ipotesi shock sul web

Ovviamente tutti hanno capito che si trattasse di una scusa, così come lo stesso presentatore che ha cercato di riportarla al suo posto. Elisabetta a questo punto si è tolta anche una scarpa e ha cercato di colpire Signorini. Una reazione che ha spiazzato non poco i telespettatori, soprattutto perché la Gregoraci ha continuato ad essere agitata e sofferente per tutto il tempo dell’incontro.

Sul web è spuntata un’ipotesi che sta facendo molto discutere, anche se si spera sia lontana dalla verità dei fatti. In pratica alcuni utenti hanno ipotizzato che il comportamento dell’ex moglie di Flavio Briatore potesse dipendere da una sorta di timore nei confronti di Fariba: “Elisabetta Gregoraci scappa nel blocco di mamma Fariba per paura dei suoi tarocchi” , si legge su Twitter, e ancora: “La Gregoraci che scappa in bagno quando mamma Fariba da la benedizione alla Salemi e Pretelli”. Sicuramente non è questo il reale motivo e magari la Gregoraci avrà modo presto di spiegare il suo comportamento.