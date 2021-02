GF Vip, la frecciata di Elisabetta Gregoraci a Giulia e Pierpaolo: "Un copia e incolla"

Ospite nella puntata di “Verissimo” andata in onda sabato 30 gennaio, Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del “Grande Fratello Vip“. Uscita dalla Casa di sua spontanea volontà per poter trascorrere il Natale con il figlio Nathan Falco avuto con l’imprenditore ed ex marito Flavio Briatore, la showgirl ha lanciato una bella frecciata alla nuova coppia del reality show formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Già protagonista in varie dirette del programma per vari confronti con l’ex velino di “Striscia la Notizia“, ora la Gregoraci ha voluto dire nuovamente la sua sulla relazione tra i due ragazzi che sembrano sempre più uniti con il passare dei giorni. Davanti alle telecamere del contenitore pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, Elisabetta ha messo a confronto la sua “amicizia speciale” con Pretelli e la storia d’amore che ha iniziato il ragazzo con la Salemi.

“La nostra amicizia è molto bella, pura e vera” ha esordito Elisabetta riferendosi al rapporto che attualmente ha con Pierpaolo, per poi cambiare tono e lanciare la frecciata “Il resto è televisione, anche se alcune scene sono doppie. Sembra un po’ un copia e incolla” ha sentenziato, insinuando che gli atteggiamenti di Pretelli con Giulia sembrano essere un suo modus operandi che adotta con tutte le sue “prede”.

Non solo, la Gregoraci sostiene che questo modo di mandare in onda le stesse identiche situazioni sia una scelta pensata anche dagli autori: “Gli autori si sono un po’ divertiti facendo delle cose così”, e continua precisando che le cose, una volta usciti dalla Casa e tornati alla realtà, potrebbero mettersi in maniera del tutto differente: “Prima o poi questo Grande Fratello finirà. Auguro a Giulia e Pierpaolo tanta felicità ma ovviamente quello che vivi là dentro è tutto diverso, un’altra realtà”.



E’ suonato strano questo tipo di avvertimento e a molti è sembrato che la Gregoraci con queste affermazioni dimostrasse di essere rimasta con l’amaro in bocca, per come sono finite le cose tra lei e il modello. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà gettare di nuovo benzina sul fuoco e deciderà di far ascoltare queste dichiarazioni ai diretti interessati nella puntata di questa sera su Canale 5.