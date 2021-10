Per il momento, confrontando i dati di Canale 5 e Rai 1, gli ascolti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sono un flop. Il reality show supera a malapena i 3 milioni di ascolti e perde praticamente sempre contro la concorrenza dell’azienda di Viale Mazzini.

Nonostante dei risultati non molto soddisfacenti, la rete avrebbe deciso di rimandare la finale del “Grande Fratello Vip” al mese di febbraio. L’indiscrezione viene riportata dal sito “Tv Blog“, in cui si afferma che potrebbe comunque trattarsi di una data provvisoria e non si escludono ulteriori ripensamenti con il passare delle settimane.

Le ultime indiscrezioni sulla finale del “GF Vip”

Ecco l’indiscrezione riportata dal sito in merito alla finale slittata per il mese di febbraio: “Mediaset avrebbe deciso di allungare l’edizione del reality di Canale 5 almeno fino alla fine di febbraio. La notizia – anticipata nei giorni scorsi dall’informatissimo account Twitter Agent Beast e rilanciata in queste ore dal sito Dagospia – significa che nelle prossime settimane previsti nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà (tra questi dovrebbe esserci quello di Antonella Fiordelisi, ex ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’)”. Al momento i nove mesi ipotizzati inizialmente sono molto lontani, ma non vanno escluso ulteriore novità in merito alla puntata finale.

Parlando invece dei possibili ingressi quello di Antonella Fiordelisi non dovrebbe essere l’unico volto nuovo, ma al momento oltre a delle ipotesi (due su tutti Luca Onestini e Valentina Nulli Augusti), non si conoscono ulteriori vip che si troverebbero in procinto per poter partecipare a questa edizione del “GF Vip”.

Lo slittamento della finale porta nuovi cambiamenti nei palinsesti di Mediaset, dal momento che l’inizio de “La talpa“, il reality show annunciato in estate durante la presentazione dei programmi da parte di Pier Silvio Berlusconi, viene rimandato a data da destinarsi.