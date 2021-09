La sesta edizione del GF Vip è appena iniziata, eppure Amedeo Goria è diventato già un concorrente molto discusso. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, infatti, sta facendo parlare parecchio di sè per via dell’abbigliamento sfoggiato nella Casa più spiata d’Italia.

Goria si aggira nelle diverse stanze sempre e solo in mutande, interloquendo con i coinquilini, e questa scelta ha suscitato l’indignazione di parte del pubblico del reality show che, sui social network, ha chiesto alla produzione di prendere provvedimenti.

Vera Miales spiega perchè il suo Amedeo non indossa i pantaloni

Vera Miales, con cui il conduttore fa coppia fissa da qualche mese, 36enne, che gestisce un bar-tabaccheria assieme alla madre, ha difeso il suo Amedeo tramite un post Instagram, dicendo: “Colpa mia se Amedeo non ha shorts perchè quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento elegante. Sono d’accordo che fa parte del buon gusto indossare un abbigliamento adeguato….ma al mare dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi?”.

Vera ha poi attaccato Raffaella Fico, che ha criticato Goria assieme ad altri concorrenti del GF Vip dicendo: “E chi sei tu per dire a lui cosa fare e cosa no? Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!”. Quest’ultima ha, inoltre, invitato Ainett Stephens a stare alla larga da Amedeo. I due,come sappiamo, dormono nello stesso letto, e pare che tra loro sia già scattato un feeling speciale.

Tra i personaggi più chiacchierati di questa sesta edizione, finito nel mirino delle critiche e sulle pagine di cronaca rosa per le sue love story, il giornalista sportivo, ha ricevuto una miriade di commenti. Vedendolo in mutande, sui social alcuni utenti scrivono: “Ancora in mutande, io sinceramente non lo reggo“. E ancora: “Goria che gira per casa in mutande, dimenticandosi di essere in diretta nazionale, è una delle cose più orride mai viste“. Non mancano neppure i commenti più simpatici e ironici. “Certo che passare da Pierpaolo in costume a Goria in mutande…”, si legge sui social, ma anche: “Nella lista della spesa includete anche un pantalone per Goria”.