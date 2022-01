GF Vip, la discussione di Jessica e Soleil in veranda: "Fai tanto l’amica e poi…"

Non si placa la questione Delia Duran e Alex Belli. La nota stonata tra i due appare infatti la formazione del triangolo amoroso con Soleil Sorge. Amoroso forse è un parolone, certo, almeno per quanto riguarda i reali sentimenti di Soleil, che ad oggi non sono ancora del tutto chiari nei confronti di Alex, tanto che la Duran ha deciso di entrare nella casa proprio per avere questo faccia a faccia con la responsabile della loro crisi matrimoniale, ossia Soleil.

Dopo il suo ingresso in casa, in qualche modo Soleil si è sentita un po’ minacciata dalla presenza di Delia, soprattutto per l’accoglienza calorosa avuta da tutti i partecipanti in gioco; in particolar modo Soleil recrimina proprio Jessica.

Soleil contro Jessica: “Ne hai detto peste e corna e poi…”

In veranda, in compagnia di Giacomo Urtis, Soleil approfitta del momento di solitudine, senza quindi Delia, per chiarire un punto con Jessica, ovvero del suo comportamento altamente contraddittorio nei confronti della moglie di Belli. Ecco infatti cosa ha dichiarato Soleil in merito: “Ne hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica“.

Jessica ovviamente non ci sta a passare per l’ipocrita di turno, e parte con la difensiva: “Ma ci ho parlato due volte. Quello che ho sempre detto l’ho riferito anche a lei ed è un mio pensiero da sempre“. In tutto questo Urtis preferisce restarne fuori, in quanto è amico di tutte e due le donne.

In tutto questo Soleil continua a dire che Delia è entrata nella casa forse nel momento peggiore; la cosa migliore da fare era chiarirsi con suo marito in privato, non di certo entrare in casa per avere un confronto, in fin dei conti inutile, per non dire deleterio per la coppia, tanto che aggiunge: “A me sembra una disperata di fama e basta. È lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro rapporto e sè stessa e neanche me“. Insomma nella casa sembra che tiri proprio aria di tempesta.