GF Vip, la diretta su Mediaset Extra può essere trasmessa in differita

La scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, nonostante abbia ottenuto un incredibile successo in ambito Auditel, non è stato privo di critiche. Per esempio Francesco Oppini è stato al centro dell’attenzione per alcune frasi non molto carine nei confronti delle donne, mentre Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio hanno subito una squalifica anche se per motivi differenti.

Per questo motivo durante la scorsa edizione gli autori hanno deciso di mettere la diretta su Mediaset Extra, il canale in cui viene mandato in onda le gesta dei vipponi per quasi 24 ore, in differita di qualche minuto. Così facendo potevano facilmente tagliare alcuni elementi ritenuti incresciosi ed evitando di alimentare delle critiche al di fuori degli studi di Cinecittà e di evitare qualche querela indesiderata (come quella fatta da Laura Pausini per delle frasi della D’Eusanio sul marito Paolo Carta).

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Come riportato dal sito “Blasting News” e “Blog Tivvu“, gli autori del “Grande Fratello Vip” sin dalla prima giornata starebbero pensando di mandare in leggera differita la diretta su Mediaset Extra con lo scopo di evitare delle polemiche sin dalle prime battute.

Ecco il nuovo retroscena sulla diretta in onda su canale gratuito di Mediaset Extra: “Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta pensando di proseguire con la modalità già sperimentata nel corso dell’ultima settimana di messa in onda della quinta edizione, quando è stata sospesa la diretta dalla casa. Il live dalla casa veniva trasmesso in differita di circa cinque minuti e permetteva agli autori di intervenire in presa diretta, nel caso in cui si fossero verificati episodi incresciosi, tali da scatenare polemiche e possibili squalifiche”.

Questa possibile decisione da parte degli autori del “Grande Fratello Vip” non sarebbe comunque un colpo di scena, dal momento che si tratterebbe della strada più facile e sicura di evitare delle critiche e magari scatenare delle reazioni non desiderate dai personaggi fuori dalle mura di Cinecittà.