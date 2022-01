GF Vip, la dichiarazione di Barù a Jessica Selassié: "La sposo"

Nonostante sia tra gli ultimi personaggi a varcare la porta rossa della villa di Cinecittà, sembra che Barù abbia colto l’elemento chiave del Grande Fratello Vip, fare amicizia con tutti, sfruttando la simpatia, ma soprattutto l’empatia. Insomma via quei musi lunghi, quei caratteri introversi e poco collaborativi.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è di fatto subito dimostrato socievole, affabile e simpatico con tutti, ma con qualcuno forse ha mostrato qualche lato in più del suo carattere, quello più tenero e passionale. Non è di fatto un mistero che Barù, da qualche tempo, ha imbastito un bellissimo rapporto con Jessica Selassié, tanto che sono in tanti a dire che tra i due non sta solo nascendo un semplice rapporto d’amicizia.

Le dichiarazioni di Barù: “Jessica la sposo”

Insieme sono infatti intenti a fare molte cose, dal cucinare al ridere allo stare seduti vicini. Poi sono tanti i segni e i gesti che i fan hanno notato provenire dai due concorrenti; una carezza, uno sguardo affettuoso a volte malizioso, una frase carina o romantica e chi più ne ha più ne metta. A dare conferma ai fan di questa particolare chimica che si è creata tra Barù e la principessa Selassié è stato anche un gioco messo in atto in salotto.

Alla domanda ricevuta: “Tra Jessica, Soleil e Sophie: chi sposeresti, con chi faresti l’amore e chi uccideresti?“, Barù risponde senza esitazione, dichiarando apertamente: “Jessica la sposo“. Urtis non si lascia sfuggire l’occasione per commentare la dichiarazione indiretta fatta da Barù: “Sei contenta che tutti vogliono sposarti?“, e in effetti pare che a Jessica la cosa non dispiaccia affatto.

Insomma sembra che tutte le carte sono in regola per la nascita di un nuovo amore nella casa. Su Twitter è già iniziato l’hashtag #Jeru. Nascerà davvero qualcosa tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.