GF Vip, la dichiarazione d’amore di Pago a Miriana: "Stai facendo un percorso bellissimo, sei un angelo"

Il matrimonio tra Pago e Miriana Trevisan è durato per dieci anni (dal 2003 fino al 2013) ma nonostante la separazione l’ex coppia sembra essere rimasta in buoni rapporti. Oltre a essere legati dal figlio Nicola Settembre, nel corso dell’ultimo periodo si sono dati dei consigli nel periodo più buio della loro vita.

In particolar modo Pacifico ha subito una brutta batosta mentale a causa della relazione, finita nel peggiore dei modi, con Serena Enardu. Ospitato nella casa del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini, vedendo una certa sintonia tra i due, stuzzica il cantante di un possibile matrimonio bis, ma Pago nega immediatamente questa possibilità svelando di non voler rompere la loro attuale magia.

Pago e la dichiarazione d’amore nei confronti di Miriana Trevisan

La showgirl per il momento è tra le concorrenti più forti di questa sesta edizione del “GF Vip”, ma dinanzi all’ospitata di Pago si lascia andare a un forte momento di commozione. L’artista comincia a parlare della loro vita privata, di come si sono aiutati in passato e di come tutta la sua famiglia sia felice per il percorso che sta attraversando Miriana nel reality.

“Stai facendo un percorso bellissimo, sei grandiosa e ti amano tutti” afferma Pago con un pizzico di commozione che poi aggiunge: “Non importa se esci, l’importante è che stai bene, tu devi sorridere e devi ballare perché, come diceva Mike Bongiorno, quando lo fai sei un angelo. Tuo figlio è fiero di te sta benissimo”.

Signorini invita la coppia, facendo ascoltare l’applauso del pubblico in studio, di sposarmi nuovamente, ma sia Pago che soprattutto Mirian rifiutano questa proposta: “Non abbiamo mai avuto un rapporto così bello. Abbiamo vinto comunque perché abbiamo un bambino meraviglioso“. La sorpresa dell’artista viene apprezzata sia da Adriana Volpe che Sonia Bruganelli, ove entrambe le opinioniste sono convinte che questo possa fare bene a Miriana.