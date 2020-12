GF Vip, la De Grenet attacca Cecilia Capriotti per via dell’immunità: "Fa bene a non guardarmi"

Forti tensione nella casa più spiata d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, tensioni che sono nate in queste ultime ore, soprattutto da parte dei nuovi arrivati, ovvero Samantha De Grenet e la sua storica amica, Cecilia Capriotti. Nella casa si sono formate una serie di coppie tra i vecchi concorrenti e i nuovi arrivati si sono ritrovati a dover scegliere a chi concedere l’immunità alla nomination e chi invece meritava di uscire dalla casa.

É giunto il momento della Capriotti, ma le coppie rimaste in gioco erano solo quelle composte da Adua Del Vesco e Dayane Mello, e quella formata da Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini. La De Grenet si era mostrata abbastanza tranquilla, in quanto toccando alla sua amica l’ardua decisione di scegliere, di certo avrebbe scelto la sua coppia.

La delusione della De Grenet e le sue parole nei confronti della Capriotti

Contro ogni forma di previsione invece, Cecilia sceglie di abbracciare un’altra fede, scegliendo quindi la coppia costituita dalla Mello e da Rosalinda, giustificando la sua scelta, dichiarando che in questi giorni Dayane ha dimostrato di essere una donna sorprendente, e per questo ha voluto premiare la modella brasiliana.

Se inizialmente Samantha De Grenet ha dichiarato di non provare alcun rancore nei confronti della sua amica Cecilia, per via della sua mancata scelta, dopo un po’ la De Grenet si sfoga con Sonia, affermando che la sua amica non ha assunto per niente i comportamenti sperati.

In merito, infatti, la De Grenet ha poi aggiunto: “Non hai 15 anni. Dovresti avere anche una dignità intellettuale. Mi dici che siamo amiche e mi hai tolto dall’immunità. Ora non mi guarda nemmeno. Ma te lo posso dire? Fa bene a non guardarmi“. La relazione quindi giunge ai ferri corti tra le due amiche. Cosa accadrà ora? Ci sarà modo di confrontarsi più avanti? Non resta che attendere per scoprirlo.