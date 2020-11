GF Vip, la De Blanck piange in confessionale: "Salvatemi, voglio rimanere"

Patrizia De Blanck proprio non si rassegna: l’anziana nobildonna ha preso malissimo la nomination e in queste ore se la sta prendendo con tutti quelli che in confessionale durante la puntata hanno osato fare il suo nome. In primis Giulia Salemi, new-entry che secondo la contessa non avrebbe neanche dovuto fare dei nomi, visto che è in casa da appena una settimana.

Un’altra nel mirino della Contessa De Blanck è Stefania Orlando. Quest’ultima, ha spiegato l’anziana donna, sarebbe andata da lei prima della diretta chiedendole di non nominarla, salvo poi farlo con lei. Un affronto, questo, che la permalosissima Patrizia non riesce proprio a mandare giù, tanto che è da ieri che continua a inveire tra urla e insulti (la Salemi si è beccata addirittura della “scema“).

Tuttavia la contessa Patrizia non è solo arrabbiata, ma anche molto addolorata, al punto che prima in confessionale si è messa a piangere. Nonostante l’età e gli acciacchi, la donna ha spiegato tra le lacrime che vorrebbe arrivare in finale e che non concepisce proprio l’idea di uscire ora, a causa di una nomination fatta secondo lei a tradimento.

Ha quindi rivolto un appello al suo pubblico, quello di uomini e donne con un’età avanzata che vogliono tuttavia mettersi in gioco e raggiungere i propri obiettivi. E nel caso della contessa, l’obiettivo ormai è chiaro: arrivare alla finalissima e possibilmente vincerla, visto che palesemente non ama proprio perdere, a meno che non sia lei a deciderlo, ritirandosi.

Per questo motivo la De Blanck ha chiesto ai telespettatori più anziani del GF Vip 5 di darsi da fare per farla restare in gioco nonostante alcuni giovani, come la Salemi, vorrebbero mandarla via. I suoi fans raccoglieranno la sua richiesta, esaudendola? Oppure, come maligna qualcuno su Twitter, sono troppo anziani per votare tramite app e si limiteranno ai voti telefonici?