GF Vip, la data di chiusura del reality e del doppio appuntamento

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, sta per concludersi. Neanche quest’anno sono mancate le critiche per il programma condotto da Alfonso Signorini, in cui si è partiti dal caso legato a Marco Bellavia per poi concludersi con le ultime decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi.

Infatti l’amministratore delegato di casa Mediaset ha deciso di rendere più severo il regolamento della trasmissione, come è stato dimostrato dall’ammonizione ricevuta da Edoardo Tavassi e dalla squalifica di Edoardo Donnamaria nella scorsa diretta. Oltre a essere puniti per l’uso delle parolacce o degli scatti d’ira nella Casa, i concorrenti durante la diretta devono vestirsi in maniera più consona per una prima serata di Canale 5, ove quindi devono evitare l’esposizione di tatuaggi o di orecchini pendenti.

La data finale del “GF Vip 7”

Ormai però i giochi sono fatti, poiché manca davvero poco per la finale dell’edizione più lunga di sempre. Il “Grande Fratello Vip” infatti si concluderà nella giornata del 3 aprile, ove manca quindi meno di un mese per conoscere il vincitore del reality show.

Un’altra novità importante è legato al doppio appuntamento. Come riportato dai palinsesti Mediaset, salvo ovviamente delle variazioni all’ultimo minuti, i raddoppi settimanali del “Grande Fratello Vip” andranno avanti fino al 16 marzo. Dal 20 marzo, fino al 3 aprile, andrà in onda solamente una volta a settimana di lunedì, che fanno arrivare quindi a un totale di 5 puntate prima del gran finale.

Per la vittoria finale, in cui il fortunato si porterà a casa 100mila euro ove la metà verrà devoluto in beneficenza, lo scontro sembra coinvolgere più concorrenti. A oggi i favoriti per la vittoria finale sono Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, ma non vanno esclusi i colpi di scena come una possibile risalita di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.