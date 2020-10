GF Vip, la Contessa De Black lancia una bottiglia contro Tommaso Zorzi: il web insorge

Dopo l’uscita di Matilde Brandi, nella casa del GF Vip sembrava regnasse l’armonia. Ma è bastato un videomessaggio dell’ormai ex concorrente (Matilde è uscita la scorsa puntata perdendo il televoto) per scatenare una vera e propria guerra. Protagonista anche in questa occasione è stato Tommaso Zorzi, che con la sua solita schiettezza ha dato del “parac*ulo” sia a Francesco Oppini, suo grande amico (almeno finora), sia a Elisabetta Gregoraci e alla Contessa De Blanck.

E in salotto si stava discutendo proprio di questo quando ha avuto luogo un episodio decisamente spiacevole. Mentre la Gregoraci si difendeva affermando di non essere affatto una che parla alle spalle, Patrizia De Blanck si è messa a urlare chiedendo a Zorzi perché abbia definito anche lei “parac*ula”. Poi, col suo solito linguaggio sboccato, ha dato all’influencer milanese dello “str**zo”.

Ma non è finita qui. Non contenta, la contessa ha preso la bottiglia da cui stava bevendo e l’ha lanciata contro Tommaso urlando infuriata: “Mo’ ti piglio una bottiglia e te la butto nel pisello”. Effettivamente la bottiglia ha mancato di poco le parti basse del ragazzo.

Nonostante ciò, Zorzi non ha fatto una piega. Da vero signore non ha reagito, limitandosi a difendersi pur continuando a ribadire il suo pensiero. Il video, quello della Contessa De Blanck che fa quel gesto orribile, è stato immediatamente ripreso e ripostato a ripetizione su Twitter, dove la maggior parte degli utenti condivide lo stesso pensiero: la donna sta esagerando.

Essere una nobildonna di una certa età, sostengono i più, non la esime certo dal comportarsi bene, rispettando tutti, anche i giovani, soprattutto tenendo le mani a posto. C’è anche chi sostiene che questo tipo di violenza vada punita e che Alfonso Signorini dovrebbe smetterla di usare due pesi e due misure quando ci sono in ballo Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck.