GF Vip, la confessione inedita di Selvaggia Roma: "Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa"

Appena era entrata nella casa i comportamenti dell’ex volto di Temptation Island, Selvaggia Roma, erano stati sin da subito additati da tutti i coinquilini del “Grande Fratello Vip“. Atteggiamenti schivi, guerra fondai, sempre pronti alla lite e di certo queste ultime non sono mancate a causa sua. Nella casa più spiata d’Italia infatti, la Roma ha letteralmente sovvertito i fragili equilibri vigenti.

Dopo aspre diatribe e dissapori vari, solo adesso che sono passate alcune settimane si inizia a vedere una Selvaggia diversa, una ragazza che mostra ora le sue fragilità, le sue paure e rivela alcuni episodi del suo passato, che in qualche modo lasciano capire il motivo dei suoi comportamenti sopra le righe.

La confessione della Roma sul suicidio

La ragazza si confessa questa volta a Maria Teresa Ruta, ed inizia a fare tutta una serie di dichiarazioni a cuore aperto alla presentatrice, ma una di queste ha letteralmente gelato il web. A un certo punto del suo sfogo, Selvaggia confessa che non ha mai avuto un bellissimo rapporto con suo padre, tanto che ha persino accarezzato l’idea del suicidio.

Queste le parole della Roma: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa- continuando in modo accorato la sua confessione- Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Di questa cosa non ne avevo mai parlato a nessuno, perché sono una tipa solitaria. Non ho mai avuto un parente, eravamo solo io e mia madre“.

Il web ora inizia a vedere una ragazza del tutto diversa, giustificando i suoi comportamenti, imputandoli quindi al suo difficile passato. In ultimo la Roma aggiunge in merito alla questione: ” Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale, quando mio padre se n’è andato ho abbandonato le mie passioni ed ho iniziato a lavorare“. Dichiarazioni che di certo sconvolgono l’interlocutore, ma sono importanti anche per capire il passato della ragazza.