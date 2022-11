GF Vip, la confessione hot di Edoardo Tavassi: "Soleil Sorgè è il mio sogno erotico"

Ascolta questo articolo

Edoardo Tavassi, l’ultimo entrato nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, non ha mai nascosto di avere un debole nei confronti di Soleil Sorgè. I due si sono conosciuti brevemente durante l’ultima edizione de “L’isola dei famosi”, ma il fratello di Guendalina aveva potuto apprezzare le gesta dell’italoamericana nelle scorse edizioni del “GF”.

Durante una chiacchierata nella Casa l’influencer, discutendo con Luca Onestini che tra l’altro è l’ex fidanzato di Soleil, ha affermato di impazzire per Soleil. La risposta dell’ex tronista di “Uomini e Donne” spiazza, poiché invita con la sua ironia a provarci con lei.

Le parole di Edoardo Tavassi su Soleil Sorgè

“È il mio sogno erotico“ ha affermato con decisione Edoardo come riportato dal sito de “Il Mattino” per poi aggiungere ulteriori particolari: “Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato”.

Continuando a parlare con Luca, rivela senza giri di parole che i suoi sogni erotici sono tre: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi proprio Soleil. Edoardo infatti non si tira indietro nel dichiarare che la conduttrice del “GF Vip Party” avrebbe una serie di caratteristiche che messe insieme fanno la propria ragazza ideale.

Intanto arriva anche la risposta di Luca Onestini che, probabilmente ironizzando sul passato della ragazza, ha invitato a Edoardo di provarci con lei poiché avrebbe già avuto fidanzati peggiori: “Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.