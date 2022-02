GF Vip, la confessione hot di Delia ad Antonio: "Voglio farlo insieme a te e Alex"

La situazione sentimentale legata a Delia Duran resta uno degli argomenti più chiacchierati di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, e dovrebbe prendere ancora più importanza con l’ingresso di Alex Belli durante la diretta del 14 febbraio su Canale 5.

L’attore, che come svelato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia dovrebbe restare per quattro dirette negli studi di Cinecittà, ha il compito di togliersi ogni tipo di dubbio e scegliere una donna tra Delia e Soleil Sorgè. Attualmente la scelta sembra piuttosto scontata, siccome l’ex protagonista di “CentoVetrine”, oltre ad aver fatto più volte delle dichiarazioni d’amore nei confronti della modella venezuelana, in questi giorni le ha mandato anche un aereo molto romantico.

Al momento Delia sta cercando in ogni modo di tenersi alla larga di Alex Belli e, stuzzicata nelle scorse settimane da Alfoinso Signorini, ha affermato di voler conoscere altri uomini, tra cui Barù oppure Antonio Medugno. Proprio con il giovane modello napoletano la vippona sembra avere dei desideri molto intimi ove sarebbe compreso anche Alex.

“Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex” dice con una certa decisione Delia, ma Antonio prova a prendere le distanze e ironizza sulle sue parole: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”. La Duran, probabilmente in leggero imbarazzo, prova a chiudere la discussione con una piccola battuta: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando“.

L’interesse di Delia nei confronti di Antonio è aumentato sempre di più in queste settimane e durante una chiacchierata con Nathalie Caldonazzo rivela di essersi presa una cotta. La showgirl, ascoltando il suo sfogo, prova a darle un consiglio: “Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba. Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili”.