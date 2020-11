GF Vip, la confessione hot della Gregoraci su Pretelli, e Zelletta conferma: "Pierpaolo batte tutti"

Sono passati due mesi e mezzo da quando è iniziato il reality show più famoso della tv italiana. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip” e bisogna dirla tutta, il reality sembra che stia convincendo sempre di più il pubblico da casa, forse grazie anche ai personaggi che stanno affrontando l’avventura. Forse volendo sbilanciarsi su chi siano i protagonisti più in voga nella casa, si potrebbe fare il nome di Elisabetta Gregoraci e di Pierpaolo Pretelli.

La Gregoraci infatti, tra litigi, incomprensioni, scenate di gelosia e flirt amorosi, si può dire che abbia letteralmente dominato la scena in queste ultime settimane. Continua senza sosta quel flirt amoroso con il velino Pretelli, tanto che i fan della coppia hanno già iniziato a creare il nomignolo “Gregorelli“.

Tante sono le persone che hanno iniziato a chiedersi se una volta finito lo show, i due ragazzi possano vivere la propria storia d’amore, iniziata tra le mura della casa. Intanto durante la scorsa notte sembra che gli animi si siano alquanto surriscaldati nella stanza da letto. I ragazzi erano intenti ad andare a letto quando sono volati alcune allusioni su Pretelli davvero piccanti.

La confessione hot di Elisabetta su Pierpaolo

Elisabetta infatti ha iniziato a parlare di Pierpaolo associandolo ad argomenti molto hot, affermando: “Pierpaolo batte tutti“. A dare manforte alla tematica della Gregoraci ci pensa Andrea Zelletta, che afferma in tono più esplicito: “Pierpaolo ha un bel pacco, dipende tutto dal prolungamento“. L’imbarazzo nella stanza non è mancato, ma sempre contornato da risate ed allusioni divertenti.

In poco tempo il video della confessione ha fatto il giro del web, rendendo ancora una volta la Gregoraci protagonista della vicenda. In molti sul web commentano in maniera positiva sulla storia tra i due, affermando di essere oramai certi che una volta concluso il reality, Pretelli e Gregoraci, vivranno una bellissima storia d’amore insieme.