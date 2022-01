GF Vip, la confessione di Stella su Alex Belli: "Siamo amanti e abbiamo avuto momenti di complicità erotica"

Il nome di Stella è stato nominato più volte durante il lungo chiacchiericcio sul triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, diventando immediatamente tra gli argomenti più discussi della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, reality show che vede la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5.

Conosciuta con il soprannome di “Starlite”, Stella è l’assistente di Alex Belli di cui cura il suo stylist. Nonostante non abbia una carriera televisiva, la ragazza è conosciuto per aver partecipato nella web series “The Lady“, creata da Lory Del Santo con protagonisti Gloria Contreras, Natalia Bush e Costantino Vitagliano.

La lunga intervista di Stella

A “Libero Quotidiano” Stella parla del suo rapporto speciale con Alex Belli: “Posso dire di essere il suo alter ego per la creatività come fotografo di moda. Nella casa del GF Vip è stato semplicemente se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità, una bomba di idee”.

Dichiara di aver deciso nel parlare per la prima volta di questa sua storia d’amore con Alex Belli poiché vuole difenderlo dagli attacchi mediatici ricevuti nell’ultimo periodo ed è stufa di sentirlo definire un manipolatore per come si sarebbe comportato nei confronti di Soleil e Delia.

Sulla loro storia d’amore afferma senza peli sulla lingua: “Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia. Abbiamo condiviso tutto insieme, anche momenti di complicità erotica“.

Parlando invece di Delia Duran dichiara che se vuole dare un bacio alla ragazza lo fa senza crearsi nessun tipo di problema, poiché vogliono vivere nella totale libertà di condividere le loro emozioni. Per lei infatti il “triangolo amoroso” non significa un qualcosa che genera possessione o antagonismo ma è un amore libero che, con il tempo, può consolidare definitivamente un rapporto.