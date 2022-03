GF Vip, la confessione di Manuel: "Faccio una vita di mer*a. Lulù? Lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore"

Durante la semifinale del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini, invitando al centro dello studio Manuel Bortuzzo, ha voluto parlare della sua avventura nel reality show. Lo sportivo ammette di aver vinto per aver fatto vedere alle persone da casa la quotidianità e la normalità di un ragazzo disabile.

I problemi comunque nella vita di tutti i giorni non mancano, ma Manuel prova ad affrontarli sempre con il sorriso: “Se c’è un gradino sono costretto a rimanere fuori. Magari se capita con gli amici ti fai una risata, se sei lì con la fidanzata, ti fa stare male, ti senti umiliato”.

Neanche lo Stato al momento sembra aiutarlo molto, affermando di prendere solamente 200 euro di pensione più l’indennità di accompagnamento, che sulla carta dovrebbero servire a farlo vivere serenamente, mentre soltanto di medicine ne spende 500 euro. Si dichiara comunque fortunato poiché lavora in televisione e quindi riesce ad andare avanti, ma sottolinea che solamente in Italia ci sono delle situazioni molto più difficili.

La storia d’amore con Lulù Selassié

Non nasconde che sarà difficile portare avanti la propria relazione con Lulù, ma sottolinea che con la forza dell’amore possono superare tutti gli ostacoli: “Ma per fare un esempio vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all’acqua”.

Sull’argomento famiglia, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, invece dichiara che non può avere figli naturalmente e di aver già avvertito la principessa in merito: “Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere. Sì, faccio una vita di me*da. Ma ne vale comunque la pena”.