GF Vip, la confessione di Guendalina: "Volevano anche nella Casa. Ecco perché ho rifiutato"

In molti si sarebbero aspettato un ingresso come unico concorrente, o al massimo da separati, tra i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Tuttavia Signorini ha dovuto accontentarsi solamente del fratello, che comunque sta facendo parlare di se in maniera molto positiva negli studi di Cinecittà.

Intanto Guendalina ha rilasciato una intervista al settimanale “Novella 2000“, diretto dal giornalista Roberto Alessi, in cui dichiara di essere stata effettivamente contattata dagli autori del “GF Vip” per entrare come concorrente, svelando di aver rifiutato per non allontanarsi nuovamente dai figli più del dovuto.

Le parole di Guendalina Tavassi

Sicuramente la coppia formata da Guendalina ed Edoardo poteva essere un’accoppiata vincente, siccome già a “L’isola dei famosi” sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico. In fin dei conti alla influencer è bastata un’ospitata, in cui dapprima cerca di far forza al fratello e poi per attaccare Antonella Fiordelisi, dove l’accusa di essere una “tontonella”, arrivando immediatamente in cima ai trend topic di Twitter per questo faccia a faccia.

Per Guendalina ci sarebbe stata l’opportunità di far parte del cast, ma al magazine “Novella 2000” spiega i motivi del suo rifiuto: “Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al GF. Solo che io non ho accettato perché dopo l’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare”.

Successivamente parla del fratello Edoardo e del suo lato caratteriale: “Lui è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. È ironico, prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo”.