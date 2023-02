GF Vip, la confessione di Giulia Salemi: "Io e Pierpaolo Pretelli stiamo vivendo un momento di crisi"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta del 13 febbraio del “Grande Fratello Vip” si è parlato per un paio di minuti dell’attuale situazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini, secondo alcune voci di corridoio fatte uscire prima dalla puntata, avrebbero attraversato qualche giorno di tensione.

Sui social, e in particolar modo su Twitter, si è vociferato di un possibile tradimento con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il giornalista Alessandro Rosica, conosciuto come “Investigatore Social“, però ha smentito questa voce di corridoio, rivelando come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero soltanto vissuto un po’ di normale tensione, come può capitare in tutte le coppie, smentendo però che di mezzo ci siano dei tradimenti o cose simili.

La confessione in diretta di Giulia Salemi

Nel corso della puntata però l’esperta dei social Giulia Salemi, stuzzicata da Alfonso Signorini in merito a questo argomento, ha confermato per la prima volta in pubblico di star vivendo un periodo di crisi con Pierpaolo, tenendoci però a smentire che si tratti di tradimento.

“Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni” ha affermato Giulia come riportato testualmente dal sito “Novella 2000” per poi aggiungere in lacrime: “Non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy, ma spero che questo accada”.

In merito interviene anche Pierpaolo, conduttore del “GF Vip Party” insieme a Soleil Sorgè, che però sembra subito tagliare corto: “Non c’entrano terze persone, è che bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro, ci sono delle priorità, non voglio dire altro”.