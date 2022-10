GF Vip, la confessione di Giaele De Donà: "Se non fossi sposata ci proverei con Antonino Spinalbese""

Ascolta questo articolo

La vita sentimentale di Giaele De Donà è uno degli argomenti più chiacchierati della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Difatti in merito alla sua vita privata ci sono stati vari commenti e alcuni negli studi di Cinecittà hanno mostrato la loro contrarietà per la vita che svolge la vippona.

Giaele ha infatti ammesso di vivere insieme al marito Bradford Beck, un milionario degli Stati Uniti che fa affari anche nel nostro paese, un matrimonio aperto. La prima ad aver accusato l’influencer è stata Carolina Marconi, sottolineando come tra loro non ci sia il vero amore ma sono legati solamente da un rapporto d’interessi.

Le nuove dichiarazioni di Giaele De Donà

Che la sua mente sia aperta anche a nuove conoscenze lo si capisce anche durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Come viene riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Giaele si sarebbe invaghita di un vippone all’interno della Casa, per questo motivo starebbe cercando di evitarlo per non rischiare di poter far nascere una conoscenza che possa diventare seria.

“Io l’ho sempre detto, te l’assicuro. Se io non fossi sposata, se io fossi entrata qui da single, ci avrei provato con Antonino“ ha rivelato Giaele parlando con Charlie Gnocchi per poi aggiungere ulteriori dettagli: “A me piace come persona, per quello che cerco di non stargli troppo vicino. Tante volte sono io la prima che si allontana. So che anche per lui è uguale”.

L’obbiettivo di Giaele però resta quello di avere dei limiti per evitare ulteriori sofferenze alla propria famiglia, poiché per loro è già difficile ascoltare alcuni racconti che sta facendo nella Casa: “Cerco di pensare anche a loro che comunque ci tengono molto a mio marito e non voglio dare loro modo di stare ancora più male. Cerco quindi ogni tanto di mettermi dei freni. La passione dentro c’è, io l’ho detto in tutte le lingue del mondo”.