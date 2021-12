GF Vip, la confessione di Giacomo Urtis: "Sono stato con uno famoso. Ora sono tornato a fare l’amante"

Giacomo Urtis, diventato inizialmente famoso per le sue ospitate da Barbara D’Urso, è tra gli ultimi entrati nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Al chirurgo estetico sono bastati pochissime ore per conquistare il cuore dei telespettatori grazie alle sue confessioni sulla vita privata. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Jessica Selassié, Giacomo afferma di essere una persona molto desiderata e viene tutt’oggi contattato da personaggi totalmente impensabili, come attori e calciatori.

Le parole di Giacomo Urtis

“Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito” rivela Urtis, ma ovviamente non specifica il nome di questo vip. Rivela però che si tratta di un personaggio paranoico, poiché hanno dovuto mangiare per tutto il periodo della loro frequentazione in compagnia di uno bodyguard.

Ormai questa persona per Giacomo sembra essere solamente un lontano ricordo, poiché ha voltato immediatamente pagina: “Adesso che il famoso è sparito sono tornato amante di quell’altro. Sì quello di cui mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Se amo lui o fare l’amante? No lui! Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire”.

In una recente intervista rilasciata a “Novella 2000“, il settimanale diretto da Roberto Alessi, l’attuale concorrente del “GF Vip” ha dichiarato di essere stato perdutamente innamorato di una ragazza di nome Elena, ma l’incontro con un uomo gli apre nuovi orizzonti generando una crisi di coppia che non si è mai più sanata.