GF Vip, la confessione di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: "Ci siamo toccati e baciati"

Ormai non è più un segreto che Elenoire Ferruzzi provi un qualcosa di importante nei confronti di Daniele Dal Moro, entrambi concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” che vede alla conduzione di Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti su Canale 5.

L’icona del mondo LGBTQ+ addirittura si sta mostrando gelosa e possessiva sull’ex volto di “Uomini e Donne”, arrivando ad attaccare, in maniera piuttosto discutibile, la giovane Nikita Pelizon. Le due poi si sono chiarite, probabilmente dopo la sgridata di Signorini nella Casa, ove Elenoire chiede scusa a Nikita per come si è comportata.

Elenoire Ferruzzi ritorna a parlare di Daniele Dal Moro

Intanto Elenoire insiste nel dire che Daniele provi una forte attrazione, e lo voglia solamente nascondere dinanzi alle telecamere del “GF Vip” poiché trans. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” la Ferruzzi, nelle ultime ore, ha lanciato una provocazione al ragazzo, ove lo invita a chiedere agli autori di togliere le immagini dei suoi confessionali.

Ma Daniele in merito non si scompone e attacca Elenoire: “Io non mi vergogno mai, perché sono consapevole di quello che faccio. E poi se mi tirano in mezzo è per colpa tua. Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. Potevi parlarne direttamente con me”.

Daniele sottolinea come molto probabilmente durante la diretta di questa sera ci sarà un confronto, sbraitando quando Elenoire l’accusa di meritarsi l’attuale situazione: “Quello che merito? Tu con me devi stare attenta a quello che dici, perché ti assicuro che per te pietà non ce l’ho più. Ma cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi me**a in bocca e hai stracciato il ca**o. Che ti ho fatto? Dimmi che ti ho fatto. Parla. Fai tanto finta di avere le pa**e e invece non le hai”.

Intanto però Elenoire, nonostante il confronto, sembra essere ancora convinta che Daniele provi un interesse: “Con lui c’è stato dell’altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno. Lui a me e io a lui. Se c’è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni”.

Il più dubbioso in merito è Edoardo Donnamaria, ove afferma senza problemi di non credere che Daniele sia attratto da Elenoire. Quest’ultima però inizia ad attaccare il gruppo, rivelando come sia la seconda volta che non le credono dopo la vicenda legata a Luca Salatino.