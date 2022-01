GF Vip, la confessione di Delia: "Ho avuto un’esperienza con Aida Yespica"

Le vicissitudini sul triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, tre dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, è entrato nel vivo. Nonostante l’attore sia stato cacciato dagli studi, e quindi difficilmente ritornerà a parlare con la modella venezuelana a distanza, stanno uscendo ulteriori indiscrezioni sul loro amore.

Stella, la donna più volte nominata da Alex Belli che tra l’altro cura la sua immagine, in una recente intervista dichiara di avere un rapporto da “amanti” e di forte complicità con l’ex protagonista di “CentoVetrine”. Una vicenda che ne sarebbe a conoscenza anche Delia, siccome ha ammesso di essersi scambiata dei baci con lei in passato.

La confessione di Delia Duran sul proprio passato

Durante una chiacchierata nella casa, Delia ha dichiarato di aver avuto un rapporto con una donna: “Ho avuto un’esperienza con Aida Yespica“. Purtroppo non si vengono a scoprire ulteriori dettagli, siccome la regia stacca immediatamente l’audio e cambia l’inquadratura, probabilmente per evitare di finire in altri guai.

Ulteriore prova di una possibile relazione tra Aida Yespica e Delia nasce da una vecchia intervista rilasciata dalla modella venezuelana a “Rivelo” di Lorella Boccia ove, seppure non fa nessun nome, ammette di aver avuto una relazione con un’altra ragazza”.

“Ho amato una donna, è stato un amore folle. Si è trattato di un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei”. ha dichiarato Aida Yespica che poi aggiunge: “Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. È finita dopo un po’ perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male. È un personaggio troppo famoso e il nostro rapporto non si poteva tirare fuori. Poi ero piccola. L’ho rivista e ci abbiamo riso su”.

Va comunque detto che all’epoca di questa intervista di Delia si sapeva poco o nulla, ed è quindi molto difficile etichettarla come un personaggio così famoso. Staremo a vedere se Alfonso Signorini proverà a indagare sulle sue parole oppure ci metterà una pietra sopra facendo finta che non sia successo nulla.