GF Vip, la confessione di Daniele Dal Moro: "Sono stato ricoverato d’urgenza"

Immediatamente dopo la diretta del 21 novembre del “Grande Fratello Vip“, Daniele Dal Moro ha parlato della sua temporanea assenza all’interno della Casa del reality in onda su Canale 5 durante una furente lite con il suo amico Edoardo Donnamaria.

Edoardo, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, rivela di non aver apprezzato che Daniele stia dalla parte di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, in cui Dal Moro rivela che il loro è vero amore mentre quello che stanno vivendo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sarebbe solamente una conoscenza superficiale.

La confessione di Daniele Dal Moro

Daniele però non apprezza lo sfogo tenuto da Edoardo: “Sono davvero deluso, non ci arrivi da solo. Siamo amici dal primo giorno, ho sempre fatto di tutto per te, e lo sai. Poi mi punti anche il dito contro, sei ridicolo come amico. Mi dispiace. Non hai saputo spendere neanche una parola per me”.

Durante il suo sfogo Daniele rivela di essersi sentito male qualche giorno fa e proprio per questo motivo non potrebbe agitarsi più di tanto con queste discussioni inutili: “Ieri sera (il 20 novembre n.d.r) mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza. Non dovrei inca***rmi, dovrei stare tranquillo”.

Il volto di “Forum” invece ammette di essere rimasto molto ferito dai presunti dubbi tenuti da Daniele sulla sua relazione con l’influencer campana: “Posso aver capito male, ma ho pensato che non credi nel nostro amore”. “Tu volevi difendere la tua compagna, ricordati che nella vita ci sono anche gli amici“ ha continuato Dal Moro prima di alzare i suoi toni.

Si ritorna poi a parlare del malore con Micol Incorvaia, in cui Daniele rivela nella nottata di essere stato ricoverato con i lampeggianti, prima che la regia stacchi il collegamento. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa vicenda, ma non va escluso che Signorini ne parli nella prossima diretta.