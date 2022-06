GF Vip, la confessione di Antonino Spinalbese: "Al momento non mi interessa. Stefano e Belen? Spero durino per sempre"

Ascolta questo articolo

Antonino Spinalbese ha acquisito la sua popolarità nei scorsi mesi per il suo breve flirt con Belen Rodriguez, con cui hanno coronato il loro marito con la nascita della loro figlia Luna Marí. Purtroppo la loro relazione è durata pochissimi mesi, ove l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” ha deciso di ritornare insieme al suo ex Stefano De Martino.

Nelle ultime settimane Antonino è stato accostato più volte come possibile concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’influencer, intervistato dal programma radiofonico “Trends & Celebrities” condotto da Francesco Fredella su RTL 102.5, conferma questi rumor.

Nonostante i contatti, Antonino non sembra avere un forte desiderio di far parte del cast poiché è preoccupato per una eccessiva popolarità, seppur tiene aperta questa porta per il futuro: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso”.

Il rapporto con Belen Rodriguez

In un’altra intervista, sempre avvenuta recentemente per il settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini, Antonino parla del suo rapporto con l’ex fidanzata: “Tra noi non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”.

Parlando poi del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, l’influencer sembra avere le idee piuttosto chiare augurando il meglio per entrambi: “Io spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.